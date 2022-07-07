Андрей Ольховский: Буду надеяться, что Рыбакина и в финале Уимблдона справиться с волнением

Российский тренер Андрей Ольховский прокомментировал выход Елены Рыбакиной из Казахстана в финал Уимблдона.
Напомним, что 23-летняя уроженка Москвы нанесла поражение Симоне Халеп со счетом 6:3, 6:3.
«Результат Елены ожидаем, по ходу турнира она играла все лучше и лучше. Конечно, Елена молодчина. Сегодня она показала отличный теннис, психологическая нагрузка была очень высока, но она справилась с нервами. Я буду надеяться, что она и в финале сможет справиться с волнением, показать хороший теннис», — цитирует Ольховского ТАСС.
Ранее высшим достижением Елены на турнирах «Большого шлема» был четвертьфинал «Ролан Гаррос» (2021).
источник: ТАСС