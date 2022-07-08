Надаль рассказал, почему решил сняться с полуфинала Уимблдона

Четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль объяснил свое решение сняться с Открытого чемпионата Великобритании.

Напомним, что 36-летний теннисист не вышел на корт в полуфинальном матче против австралийца Ника Кирьоса.

«Весь день раздумывал над решением, думаю, мне нет смысла выходить на корт, хоть я и пытался играть всю карьеру при очень тяжелых обстоятельствах. Очевидно, если я продолжу играть, травма только станет серьезнее, вот и все», — цитирует Надаля Marca.

Напомним, что в четвертьфинале Надаль победил американца Тейлора Фритца 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). После этой встречи 36-летний теннисист признался, что испытывал боли в животе.

В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри.