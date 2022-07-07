Андрей Чесноков: После снятии Надаля с Уимблдона в финал вышел клоун Кирьос

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков отреагировал на снятие Рафаэля Надаля с полуфинала Уимблдона.

Ранее стало известно, что у 36-летнего теннисиста выявили разрыв одной из мышц живота.

«Теперь клоун вышел в финал. Кирьос — провокатор и клоун. Всегда хочется видеть матчи полностью, а не чтобы выходили после снятия. Фритц провел потрясающий матч с Надалем, но не дожал, а Рафа заслуженно выиграл», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

В другом полуфинале сыграют серб Новак Джокович и британец Кэмерон Норри.