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Джокович - о финале Уимблдона-2022 с Кирьосом: Ему нечего терять

Решающий матч турнира «Большого шлема» пройдет 10 июля.
08 июля 2022 23:00
автор: Александр Бойченко

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович поделился ожиданиями от решающего матча Уимблдона-2022 с австралийцем Ником Кирьосом.

«Одно могу сказать точно, будет фейерверк эмоций от обоих игроков. Это будет его первый финал «Большого шлема». Ему нечего терять. Мы давно не играли, я ни разу не выиграл у него сета. Надеюсь, в этот раз все будет иначе. Для меня это очередной финал Уимблдона, турнира, который я так люблю. Надеюсь, что этот опыт сыграет мне на руку», — приводит слова Джоковича Daily Express.

Ранее серб одержал победу над представителем Великобритании Кэмэроном Норри в полуфинале Уимблдона-2022.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

В свою очередь, Кирьос автоматически пробился в финал, так как Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы.

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