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«Пиво уже во мне». Кирьос - о поражении от Джоковича в финале Уимблдона-2022

Сербский теннисист обыграл австралийца в финале турнира в Великобритании.
10 июля 2022 23:52

Австрийский теннисист Ник Кирьос поделился эмоциями от поражения в финале Уимблдона от серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу третьей ракетки мира.

«Я ощущал очень сильное давление. Было так много беспокойства, давления, чтобы что-то делать или чего-то добиваться. Так что сейчас я чувствую себя невероятно. Пиво уже во мне», - приводит Кирьоса Eurosport.

Напомним, что по ходу игры Джокович 15 раз подал навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовал два из четырех брейкпоинтов. На счету Кирьоса 30 эйсов, семь двойных и один брейк при шести возможностях взять гейм на подаче соперника.

Таким образом, Джокович выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по данному показателю, уступая один титул Рафаэлю Надаю. На кортах Уимблдона Новак побеждает в седьмой раз.

источник: Eurosport.co.uk
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