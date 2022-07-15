Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде, одержав победу над Дьере из Сербии

Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Сербии Ласло Дьере (7:5, 6:4) в четвертьфинальном матче турнира в шведском Бостаде.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 1 час 30 минут. На счету россиянина, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, две подачи навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Его соперник оформил семь эйсов, допустил пять двойных и реализовал один брейк из семи.

Добавим, что в полуфинале Рублев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.