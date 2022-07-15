ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде, одержав победу над Дьере из Сербии

Матч продолжался 1 час 30 минут.
15 июля 2022 21:33
автор: Владислав Корегин

Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Сербии Ласло Дьере (7:5, 6:4) в четвертьфинальном матче турнира в шведском Бостаде.

Отметим, что очная встреча спортсменов продолжалась 1 час 30 минут. На счету россиянина, занимающего восьмое место в рейтинге ATP, две подачи навылет, две двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти. Его соперник оформил семь эйсов, допустил пять двойных и реализовал один брейк из семи.

Добавим, что в полуфинале Рублев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Рублев вышел в полуфинал турнира в Бостаде, одержав победу над Дьере из Сербии
Матч продолжался 1 час 30 минут.
15.07.2022 21:33
Теннис
автор: Владислав Корегин
Мария Шарапова сообщила о том, что родила сына
Мария Шарапова сообщила о том, что родила сына
Россиянка завершила свою профессиональную карьеру зимой 2020 года.
15.07.2022 20:41
Теннис
автор: Владислав Корегин
Потапова вышла в полуфинал турнира в Лозанне, обыграв Нимайер
Матч длился полтора часа.
15.07.2022 14:45
Теннис
автор: Максим Скороходов
Карацев проиграл Черундоло и не смог выйти в полуфинал турнира в Бостаде
Матч длился 1 час 34 минуты.
15.07.2022 13:55
Теннис
автор: Максим Скороходов
Обвиняемый в участии в договорных матчах Басилашвили обратился в юридическую фирму
Обвиняемый в участии в договорных матчах Басилашвили обратился в юридическую фирму
Информацию немецкого телеканала ZDF грузинский теннисист назвал ложью.
15.07.2022 11:38
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Корию
Матч длился 2 часа 37 минут.
14.07.2022 16:30
Теннис
автор: Максим Скороходов
Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде, обыграв Гастона
Матч длился полтора часа.
13.07.2022 21:59
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рахимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Будапеште, проиграв украинке Цуренко
Матч длился без шести минут четыре часа
13.07.2022 18:00
Теннис
автор: Максим Скороходов
Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне, обыграв румынку Бегу
Россиянка отдала своей сопернице шесть геймов.
13.07.2022 14:58
Теннис
автор: Владислав Корегин
Организаторы Уимблдона рассмотрят вариант с отстранением россиян от турнира в 2023 году
Ранее спортсмены из России не приняли участие в розыгрыше соревнований этого года.
13.07.2022 09:54
Теннис
автор: Владислав Корегин
«Он всегда говорил то, что думал». Гаджи Гаджиев — о смерти Георгия Ярцева
Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев в разговоре с «Плеймейкером» отреагировал на известие об уходе на 75-м году жизни бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева.
Когда-то его называли «новым Аршавиным»… Бывший спартаковец Козлов умер в 29 лет
По предварительным данным, жизнь Александра Козлова оборвалась из-за оторвавшегося тромба.
Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле
Цикл публикаций, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает статья о теннисистке, сумевшей не только одержать множество побед на корте, но и преобразовать их в сотни миллионов долларов и статус всемирной шоу-звезды.
Расстрел Каттани, игрушки Заремы и похороны Кубка РПЛ. Обзор футбольных мемов
Старт нового сезона в РПЛ - в картинках.
Дотянется ли «Спартак» до бронзы? Расклады в медальной гонке РПЛ-2022/23
Перед стартом очередного сезона Российской Премьер-Лиги главный фаворит очевиден, а вот группа команд, претендующих на попадание в призеры, невероятно широка.
Салихов переиграет прямолинейного китайца! Расклад и лучшие ставки на UFC on ABC 3
В ночь на 17 июля в американском Элмонте состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого встретятся топовые полулегковесы Брайан Ортега и Яир Родригес. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
1-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Динамо»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
15 - 17 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Сравнения с «Пари Сен-Жермен» — отличная история!» Как в Нижнем презентовали «Пари НН»
Презентация нижегородского клуба РПЛ прошла на Набережной Федоровского.
«Хотим видеть полный стадион — будем биться за каждого болельщика». Галактионов — о новом сезоне «Пари НН»
Главный тренер клуба РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Галактионов на презентации команды поделился ожиданиями от стартующего сезона РПЛ.
«Факел» быстро потухнет? «Торпедо» — уровень «Оренбурга»? Расклады внизу РПЛ-2022/23
Чемпионская интрига в РПЛ перед стартом сезона просматривается слабо, а вот с теми, кто вылетит, все не так просто.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика