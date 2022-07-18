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Касаткина выложила совместную фотографию с фигуристкой Забияко

Ранее теннисистка не исключила возможность смены спортивного гражданства.
18 июля 2022 22:42
автор: Александр Поволоцкий

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала совместную фотографию с фигуристкой Натальей Забияко после признания в своей нетрадиционной ориентации.

Как сообщает RT, снимок появился в социальных сетях 25-летней спортсменки. Теннисистка также добавила к фотографии эмоджи с изображением сердца.

Отметим, что в активе Касаткиной пять выигранных турниров WTA, четыре из которых были завоеваны в одиночном разряде. На текущий момент россиянка является первой ракеткой России и 12-й - в мире.

Напомним, что Забияко планирует выступать за сборную Канады.

источник: «RT на русском»
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