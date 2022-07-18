Рублев заявил, что может сменить спортивное гражданство

Российский теннисист Андрей Рублев допустил, что может сменить гражданство для участия в международных соревнованиях.

Ранее этого также не исключила первая ракетка страны среди женщин Дарья Касаткина.

«Если говорить о Уимблдоне, то да, допустили бы, если поменять паспорт. Смена гражданства? Если нас везде забанят на всех турнирах, а я дальше захочу продолжать карьеру, то это — один из выходов из ситуации», — заявил Рублев на YouTube-канале Виктора Кравченко.

Напомним, что накануне Андрей проиграл Баэсу в полуфинале турнира в Бостаде.