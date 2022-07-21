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Потапова стала полуфиналисткой турнира в Гамбурге

21 июля россиянка победила чешку Барбору Крейчикову.
21 июля 2022 13:39
автор: Владислав Корегин

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела четвертьфинальную стадию турнира в Гамбурге, обыграв представительницу Чехии Барбору Крейчикову – 6:1, 6:3.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут. На счету россиянки, занимающей 63-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. Ее соперница не смогла оформить ни одной подачи навылет, допустила четыре двойных и реализовала три брейка из восьми.

Добавим, что в полуфинале турнира Потапова сыграет либо с Анетт Контавейт из Эстонии, либо с представительницей Германии Андреа Петкович.

источник: «Советский спорт»
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