Потапова стала полуфиналисткой турнира в Гамбурге

Российская теннисистка Анастасия Потапова успешно преодолела четвертьфинальную стадию турнира в Гамбурге, обыграв представительницу Чехии Барбору Крейчикову – 6:1, 6:3.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 12 минут. На счету россиянки, занимающей 63-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. Ее соперница не смогла оформить ни одной подачи навылет, допустила четыре двойных и реализовала три брейка из восьми.

Добавим, что в полуфинале турнира Потапова сыграет либо с Анетт Контавейт из Эстонии, либо с представительницей Германии Андреа Петкович.