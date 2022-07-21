Карацев обыграл венесуэльца Галана и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Российский теннисист Аслан Карацев стал четвертьфиналистом турнира в Гамбурге.

Отметим, что в четверг, 21 июля, 37-я ракетка мира одержал победу над венесуэльцем Даниэлем Элаи Галаном – 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Статистика эйсов – 6:1 в пользу Карацева. При этом россиянин допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету его соперника ни одной двойной и два реализованных брейка из трех.

Добавим, что в четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) – Франсиско Черундоло (Аргентина).