Хачанов стал жертвой ограбления на турнире в Гамбурге

В четверг, 21 июля, стал известно о том, что российского теннисиста Карена Хачанова ограбили во время турнира ATP в Гамбурге.

Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на свой источник в Германии, грабители проникли в номер 26-летнего спортсмена, забрав все ценные вещи россиянина. Отмечается, что в данный момент специальные службы проводят расследование и пытаются идентифицировать грабителей.

Напомним, что сегодня Хачанов сыграет с представителем Италии Фабио Фоньини в матче второго круга турнира в Гамбурге. Ранее он обыграл Яна-Леннарда Штруффа из Германии (3:6, 6:3, 7:6).