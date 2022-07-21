Рублев проиграл Черундоло и не сыграет с Карацевым в 1/8 финала турнире в Гамбурге

Олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев в матче 1/8 финала турнира АТР в Гамбурге проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло.

Встреча продолжалась один час 33 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу представителя Аргентины.

Победитель дважды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету россиянина также два эйса и одна двойная ошибка и два реализованных брейка из семи.

За выход в полуфинал Черундоло поборется с другим представителем России - Асланом Карацевым.