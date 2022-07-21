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Рублев оскорбил судью и кусал мяч в матче с Черундоло

Россиянину вынесли предупреждение.
21 июля 2022 19:06
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев запомнился скандальным поведением во время матча 1/8 финала турнира АТР в немецком Гамбурге против аргентинца Франсиска Черундоло.

Как сообщает «Чемпионат», россиянин ругался на судью, в одном из эпизодов назвав его тупым, а затем выместил свои эмоции на мяче, покусав его.

Рублеву вынесли предупреждение, несмотря на то, что он отрицал свои действия.

Добавим, что ранее Андрея уже штрафовали за выбитый на трибуны мяч.

Встреча продолжалась один час 33 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу представителя Аргентины.

Победитель дважды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. На счету россиянина также два эйса и одна двойная ошибка и два реализованных брейка из семи.

За выход в полуфинал Черундоло поборется с другим представителем России - Асланом Карацевым.

источник: Чемпионат.com
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