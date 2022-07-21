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Хачанов после победы над Фоньини заявил, что старается вернуться в топ-10

Россиянин пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге.
21 июля 2022 20:30

Российский теннисист Карен Хачанов дал комментарий после своей победы над представителем Италии Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира в Гамбурге.

«Очень доволен игрой. Первый матч был напряженным, очень тяжелым, но я все преодолел. В прошлом году мы с командой поставили перед собой высокие цели, и я много работаю, чтобы вернуться в топ-10», - приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

Добавим, что Хачанов три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Фоньини - один эйс, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из восьми.

За выход в полуфинал Хачанов поборется с победителем в матче Карлос Алькарас (Испания) - Филип Крайинович (Сербия).

источник: ATP
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