Хачанов после победы над Фоньини заявил, что старается вернуться в топ-10

Российский теннисист Карен Хачанов дал комментарий после своей победы над представителем Италии Фабио Фоньини в 1/8 финала турнира в Гамбурге.

«Очень доволен игрой. Первый матч был напряженным, очень тяжелым, но я все преодолел. В прошлом году мы с командой поставили перед собой высокие цели, и я много работаю, чтобы вернуться в топ-10», - приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.

Добавим, что Хачанов три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Фоньини - один эйс, одна двойная ошибка и реализован один брейк-пойнт из восьми.

За выход в полуфинал Хачанов поборется с победителем в матче Карлос Алькарас (Испания) - Филип Крайинович (Сербия).