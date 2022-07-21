Роднина встала на защиту спортсменов, которые могут сменить гражданство

Трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Ирина Роднина заявила, что каждый спортсмен вправе сам решать, за какую страну ему выступать.

«Осуждать за смену гражданства - неправильно! Так нельзя. Это ни в коем случае не предательство. Мало ли у кого какая ситуация? Это личный выбор каждого спортсмена. У нас свобода выбора, за которую страна и народ достаточно долго боролись!», - приводит слова Родниной Sport24.ru.

Напомним, что ранее первая ракетка России Дарья Касаткина и олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев признались, что могут задуматься о выступлении за другую страну, если им запретят участвовать в международных соревнованиях.