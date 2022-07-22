Чесноков заявил, что Карацев способен вернуться в топ-20 рейтинга ATP

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал невыход своего соотечественника Аслана Карацева в полуфинал турнира в Гамбурге.

Отметим, что в пятницу, 22 июля, 37-я ракетка мира проиграл представителю Аргентины Франсиско Черундоло со счетом 3:6, 6:4, 6:7 (4:7).

– Если учитывать то состояние, в котором он находится, думаю, это даже неплохо. Аслан может выигрывать турниры, играть на уровне двадцатки сильнейших, у него очень острые, тяжелые удары. Если он уберет из своего репертуара массу невынужденных ошибок, то он вернется в топ-20, это и называется стабильностью, – цитирует Чеснокова ТАСС.

Добавим, что ранее на турнире в Гамбурге Карацев обыграл грузина Николоза Басилашвили (6:4, 6:0) и представителя Колумбии Даниэля Галана (3:6, 6:3, 6:4).