Павлюченкова призналась, что у нее не поменяется отношение к Касаткиной после ее каминг-аута

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что ее доброжелательное отношение к соотечественнице Дарье Касаткиной не поменяется после ее признания в нетрадиционной ориентации.

«С Дашей после ролика я общалась. Мое трепетное отношение к ней не меняется, мы давно знакомы. В целом, я далека от всех скандалов, редко бываю в России. Но это нормальный процесс — когда кто-то дает интервью, за него будет критика, кто-то наоборот отреагирует позитивно», — передает слова Павлюченковой «Чемпионат».

Отметим, что в активе Касаткиной пять выигранных турниров WTA, четыре из которых были завоеваны в одиночном разряде. На текущий момент россиянка является первой ракеткой России и 12-й - в мире.