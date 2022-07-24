Павлюченкова больше не выступит в текущем сезоне

Олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова объявила о том, что больше не выступит в текущем сезоне.

«У меня травма, которая меня давно беспокоит. У меня надорвано сухожилие в колене. Я завершила сезон, поэтому все турниры пропускаю. Вернусь только к Australian Open», - приводит слова спортсменки телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в 2021 году Павлюченкова дошла до финала «Ролан Гаррос», в котором уступила чешке Барборе Крейчиковой.

В 2022 году россиянка из четырех турниров «Большого Шлема» приняла участие лишь в Открытом чемпионате Австралии, в котором не смогла добиться высоких результатов из-за перенесенного коронавируса.