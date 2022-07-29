Тарпищев считает глупостью высказывания британского политика о сотрудничестве Радукану и Турсунова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на слова политика из Великобритании Джулиана Найта, раскритиковавшего сотрудничество теннисистки Эммы Радукану с тренером Дмитрием Турсуновым.

Ранее функционер заявил, что ему неприятно наблюдать за тем, как специалист из России тренирует «восходящую звезду номер один в Великобритании».

– Это глупость. Зачем отвечать на глупость? Абсолютно безграмотное выступление. Своей работой с Соболенко и Контавейт Турсунов доказал, что он – классный тренер. Опыт с Радукану? Ее психологический портрет несколько иной. Для того, чтобы понять, сошлись они с Турсуновым или нет, нужно время, – цитирует Тарпищева «Спорт день за днем».

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Турсунов будет готовить Радукану к Открытому чемпионату США-2022, который пройдет с 29 августа по 10 сентября.

Напомним, что в данный момент 19-летняя британка занимает десятое место в рейтинге WTA. В прошлом году теннисистка одержала победу на US Open, обыграв в финале канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3).