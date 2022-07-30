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Потапова обыграла Ван Цян и вышла в финал турнира в Праге

Встреча продолжилась ровно один час.
30 июля 2022 18:49
автор: Александр Бойченко

Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в финал турнира WTA-250 в Праге. В полуфинальной встрече спортсменка в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян со счетом 6:3, 6:0.

Встреча длилась ровно час.

Потапова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Ван Цян подал один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперника.

В борьбе за титул россиянка поспорит с восьмой сеянной чешкой Мари Боузковой, которая ранее обыграла соотечественницу Линду Носкову (7:6 (7:4), 6:3).

источник: «Советский спорт»
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