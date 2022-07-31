Потапова с Сизиковой выиграли турнир в Праге в парном разряде

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова стали победительницами турнира в Праге.

В финале парного разряда они обыграли соотечественниц Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову со счетом 6:3, 6:4. Матч длился один час и девять минут.

Обе пары ни разу не подали навылет. Потапова и Сизикова совершили одну двойную ошибку и реализовали три брейка из шести возможных. На счету Габуевой и Захаровой три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Напомним, что Потапова играла в финале турнира в одиночном разряде, но уступила чешке Мари Боузковой со счетом 0:6, 3:6.