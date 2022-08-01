Медведев продолжает возглавлять рейтинг ATP

АТР опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов организации.
Возглавлять его продолжает российский теннисист Даниил Медведев, не выступающий с июня.
За прошлую неделю первая ракетка мира потерял 150 очков. Отметим, что его главные преследователи немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль также не играли на прошлой неделе, так как восстанавливаются от травм, полученных на Ролан Гаррос и Уимблдоне соответственно.
На четвертое место в рейтинге поднялся соотечественник Надаля Карлос Алькарас, опередивший грека Стефаноса Циципаса. Серб Новак Джокович теперь занимает шестую строчку, ранее был седьмым.
Российский теннисист Андрей Рублев остался восьмым, а его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев потеряли одно место в рейтинге, став 24-м и 36-м соответственно.
Рейтинг ATP от 1 августа:
1. Даниил Медведев (Россия) — 7625 очков,
2. Александр Зверев (Германия) — 6850,
3. Рафаэль Надаль (Испания) — 6165,
4 (+1). Карлос Алькарас (Испания) — 5035,
5 (-1). Стефанос Циципас (Греция) — 5000,
6 (+1). Новак Джокович (Сербия) — 4770,
7 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685,
8. Андрей Рублев (Россия) — 3575,
9 . Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445,
10. Янник Синнер (Италия) — 3395...
24 (-1). Карен Хачанов (Россия) — 1485...
36 (-1). Аслан Карацев (Россия) — 1175...