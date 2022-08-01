Медведев продолжает возглавлять рейтинг ATP

АТР опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов организации.

Возглавлять его продолжает российский теннисист Даниил Медведев, не выступающий с июня.

За прошлую неделю первая ракетка мира потерял 150 очков. Отметим, что его главные преследователи немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль также не играли на прошлой неделе, так как восстанавливаются от травм, полученных на Ролан Гаррос и Уимблдоне соответственно.

На четвертое место в рейтинге поднялся соотечественник Надаля Карлос Алькарас, опередивший грека Стефаноса Циципаса. Серб Новак Джокович теперь занимает шестую строчку, ранее был седьмым.

Российский теннисист Андрей Рублев остался восьмым, а его соотечественники Карен Хачанов и Аслан Карацев потеряли одно место в рейтинге, став 24-м и 36-м соответственно.

Рейтинг ATP от 1 августа:

1. Даниил Медведев (Россия) — 7625 очков,

2. Александр Зверев (Германия) — 6850,

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 6165,

4 (+1). Карлос Алькарас (Испания) — 5035,

5 (-1). Стефанос Циципас (Греция) — 5000,

6 (+1). Новак Джокович (Сербия) — 4770,

7 (-1). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685,

8. Андрей Рублев (Россия) — 3575,

9 . Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445,

10. Янник Синнер (Италия) — 3395...

24 (-1). Карен Хачанов (Россия) — 1485...

36 (-1). Аслан Карацев (Россия) — 1175...