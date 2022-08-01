Потапова значительно улучшила свои позиции в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов организации.
В топ-20 не произошло изменений. Первой ракеткой мира остается полька Ига Швентек, лучшее место из россиянок, двенадцатое, занимает Дарья Касаткина, ее соотечественница Вероника Кудерметова идет 19-й.
Наибольшего прогресса среди россиянок добилась Анастасия Потапова, которая благодаря выходу в финал турнира в Праге, где уступила чешке Марии Боузковой (0:6, 3:6), поднялась с 48 на 59-е место.
Рейтинг WTA от 1 августа:
1 . Ига Свентек (Польша) — 8396 очков;
2. Анетт Контавейт (Эстония) — 4476;
3. Мария Саккари (Греция) — 4190;
4. Паула Бадоса (Испания) — 4030;
5. Онс Жабер (Тунис) — 4010;
6. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3267;
7. Джессика Пегула (США) — 3087;
8. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886;
9. Даниэль Коллинс (США) — 2743;
10. Эмма Радукану (Великобритания) — 2717...
12. Дарья Касаткина (Россия) — 2635...
19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2090...
28. Екатерина Александрова (Россия) — 1691...
48 (+11). Анастасия Потапова (Россия) — 1136...
60 (-3). Людмила Самсонова (Россия) — 1000...
63 (-1). Варвара Грачева (Россия) — 934...
71. Анна Калинская (Россия) — 828...
98 (-4). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 662...