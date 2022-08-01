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Потапова значительно улучшила свои позиции в рейтинге WTA

На прошлой неделе россиянка дошла до финала турнира в Праге.
Потапова значительно улучшила свои позиции в рейтинге WTA
01 августа 2022 09:00
автор: Максим Скороходов
автор фото: Pavel Lebeda / Livesport Prague Open

WTA опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменов организации.

В топ-20 не произошло изменений. Первой ракеткой мира остается полька Ига Швентек, лучшее место из россиянок, двенадцатое, занимает Дарья Касаткина, ее соотечественница Вероника Кудерметова идет 19-й.

Наибольшего прогресса среди россиянок добилась Анастасия Потапова, которая благодаря выходу в финал турнира в Праге, где уступила чешке Марии Боузковой (0:6, 3:6), поднялась с 48 на 59-е место.

Рейтинг WTA от 1 августа:

1 . Ига Свентек (Польша) — 8396 очков;
2. Анетт Контавейт (Эстония) — 4476;
3. Мария Саккари (Греция) — 4190;
4. Паула Бадоса (Испания) — 4030;
5. Онс Жабер (Тунис) — 4010;
6. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3267;
7. Джессика Пегула (США) — 3087;
8. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886;
9. Даниэль Коллинс (США) — 2743;
10. Эмма Радукану (Великобритания) — 2717...

12. Дарья Касаткина (Россия) — 2635...

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2090...

28. Екатерина Александрова (Россия) — 1691...

48 (+11). Анастасия Потапова (Россия) — 1136...

60 (-3). Людмила Самсонова (Россия) — 1000...

63 (-1). Варвара Грачева (Россия) — 934...

71. Анна Калинская (Россия) — 828...

98 (-4). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 662...

источник: WTA
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