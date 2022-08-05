Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, обыграв Соболенко

Первая ракетка России Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира WTA в Сан-Хосе обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко и вышла в полуфинал.

Встреча продолжалась два часа 23 минуты и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки, которая два раза подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 16.

На счету ее соперницы один эйс, 20 двойных ошибок и шесть реализованных брейков из 17.

За выход в финал Касаткина поспорит с победительницей пары Кори Гауф - Паула Бадоса Хиберт.