Рыбакина вышла во второй круг турнира в Торонто, обыграв Боузкову

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина нанесла поражение представительнице Чехии Марии Боузковой в первом круге турнира WTA в Торонто.

Встреча, которая длилась три часа и три минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 6:1 в пользу действующей победительницы Уимблдона.

Рыбакина подала шесть раз навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала семь брейков из 22. У ее соперницы один эйс, а также три двойные ошибки и три брейкпойнта из шести.

Следующим соперником Рыбакиной станет победительница встречи Мэдисон Бренгл (США) — Кори Гауфф (США).