Медведев сыграет в третьем туре «Мастерса» в Цинциннати с канадцем Шаповаловым

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет в третьем туре «Мастерса» в Цинциннати с канадцем Денисом Шаповаловым.

Во втором круге Шаповалов победил американца Томми Пола со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Встреча длилась 2 часа 8 минут. Шаповалов трижды подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. У Пола было три эйса, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Другой российский теннисист Андрей Рублев сразится с победителем матча Ник Киргиос (Австралия) — Тейлор Фритц (США, 11).

Напомним, действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, который пропускает турнир этого года из-за травмы.