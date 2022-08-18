Медведев объяснил, как ему удалось выиграть у Шаповалова в двух сетах

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над канадцем Денисом Шаповаловым (7:5, 7:5) на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

«Матч получился достаточно напряженным. Я чувствовал, что это отличный уровень, и понимал, что он допускает больше ошибок, чем я, но и набирает больше очков. Это стиль Шаповалова.

Моя цель состояла в том, чтобы попытаться оказать на него давление всякий раз, когда у меня был шанс. Но было много моментов, когда я просто бегал по задней линии, пытаясь отбить его удары. В целом я доволен уровнем», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

Медведева, возглавляющий мировой рейтинг, обыграл Шаповалова, 21-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 7:5.

В четвертьфинале россиянин сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который выбил из турнира Андрея Рублева.