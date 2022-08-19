Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, победив американца Фритца

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Тэйлором Фритцем в четвертьфинальном матче турнира серии «Мастерса» в Цинциннати.

Отметим, что 26-летний спортсмен, занимающий первое место в рейтинге ATP, обыграл своего соперника со счетом 7:6 (7:1), 6:3. Игра продолжалась 1 час 40 минут.

В прошедшей встрече Медведев оформил 18 эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. У Фритца три подачи навылет, три двойных и ни одного реализованного брейка из шести.

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) – Джон Изнер (США).