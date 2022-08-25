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Самсонова обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Кливленде

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.
25 августа 2022 23:55
автор: Александр Бойченко

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Польши Магду Линетт в рамках турнира WTA-250 в Кливленде (США) в четвертьфинале. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Самсонова сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Ее соперница, занимающая 67-е место в рейтинге WTA, шесть раз подавала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

В полуфинале Людмила сыграет с победительницей матча между Бернардой Пера (США) и Софией Кенин (США).

Отметим, что Самсонова является двукратной победительницей турниров WTA в одиночном разряде. Также на счету 23-летней теннисистки победа в рамках соревнований Кубка Билли Джин Кинга (2020/21).

источник: «Советский спорт»
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Самсонова обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Кливленде
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3.
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