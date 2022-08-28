Самсонова прокомментировала победу на турнире в Кливленде

Российская теннисистка Людмила Самсонова отреагировала на свою победу на турнире в американском Кливленде.

Напомним, что 23-летняя спортсменка в финале обыграла белоруску Александру Саснович со счетом 6:1, 6:3. Ранее Самсонова выиграла титул в Вашингтоне.

«Невероятно выиграть два титула подряд в США, не ожидала этого. Мне очень нравится играть здесь, потому что покрытие довольно быстрое. Оно помогало мне в сложных ситуациях», - цитирует россиянку пресс-служба WTA.

Добавим, что в первом круге US Open Самсонова сыграет с . Турнир начнется 29 августа.