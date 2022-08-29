Медведев за два часа обыграл Козлова в первом круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге US Open победил американца Стефана Козлова со счетом 6:2, 6:4, 6:0.

Матч длился 2 часа 1 минуту. Первая ракетка мира Медведев за встречу подал 10 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов.

Козлов навылет не подавал, допустил семь двойных ошибок и сделал два брейка, имея пять возможностей выиграть гейм на подаче Медведева.

Во втором круге действующий обладатель трофея сыграет с французом Артуром Риндеркнешом, победившим своего соотечественника Квентина Халиса со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.