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Циципас заявил, что проиграл в первом круге US Open, потому что думал о первом месте в рейтинге ATP

К вершине мирового тенниса грека не пустил колумбиец Галан.
30 августа 2022 10:21
автор: Максим Скороходов

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что возможность подняться на первое место в рейтинге АТР помешала ему в матче первого круга Открытого чемпионата США против Даниэля-Элаи Галана (0:6, 1:6, 6:3, 5:7).

«Я был очень мотивирован и накачан перед началом Открытого чемпионата США, потому что знал, что могу использовать этот турнир, чтобы приблизиться к первому месту в рейтинге. Было бы странно, если бы подобная мысль не пришла мне в голову, потому что это то, чего я хотел с самого детства, и я знал, что сейчас у меня посвился шанс сделать шаг вперед.

Все пошло не так, как планировалось. Иногда нужно все отпустить, не надо прокручивать мысли в голове и напрягаться, но в то же время это сложно, потому что перед тобой открыта возможность стать первой ракеткой мира, и ты не хочешь потратить ее впустую», - сказал Циципас пресс-службе АТР.

Добавим, что во втором круге US Open Галан встретится с представителем Австрии Джорданом Томпсоном.

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Циципас заявил, что проиграл в первом круге US Open, потому что думал о первом месте в рейтинге ATP
К вершине мирового тенниса грека не пустил колумбиец Галан.
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