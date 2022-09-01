Рублев победил Квон Сун Ву и вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Российский теннисист Андрей Рублев оказался сильнее представителя Южной Кореи Квон Сун Ву (6:3, 6:0, 6:4) во втором круге Открытого чемпионата США.

Рублев сделал 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из шести.

На счету Квон Сун Ву - три эйса, две двойные ошибка и реализован один брейк-пойнт из двух.

За выход в 1/8 финала US Open-2022 Рублев поборется с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) - Роберто Карбальес-Баэна (Испания).