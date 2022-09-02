Маррей уступил Берретини в четвертом круге US Open-2022

Экс-первая ракетка мира из Великобритании Энди Маррей уступил представителю Италии Маттео Берретини (14-й номер мирового рейтинга) в матче четвертого круга US Open-2022.

Соперники сыграли четыре сета. Берретини обыграл британца со счетом 4:6, 4:6, 6:7 (1:7), 6:3.

Итальянец подал навылет 18 раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету британца Маррея четыре эйса, пять ошибок на подаче и два из четырех реализованных брейк-пойнтов.

В матче 1/8 финала US Open-2022 Берретини встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который ранее оказался сильнее Даниэля Элаи-Галана.