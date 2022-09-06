Рууд обыграл Берриттини и вышел в полуфинал US Open-2022

Норвежский теннисист Каспер Рууд оказался сильнее представителя Италии Маттео Берреттини в четвертьфинале US Open-2022. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу седьмой ракетки мира.

Рууд не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14.

На счету Берреттини - 13 эйсов, три двойные ошибки и реализовано два брейк-пойнта из девяти.

За выход в финал Открытого чемпионата США Рууд поборется с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) - Карен Хачанов (Россия).