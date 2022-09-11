«Может все»: Виландер высказался об Алькарасе

Десятикратный победитель турниров «Большого Шлема» Матс Виландер лестно высказался об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

«Я никогда не видел такого быстрого игрока - особенно когда он делает первые два шага. И он физически сильный, поэтому добегает до мяча, сохраняя равновесие. У Карлоса очень умелые руки, поэтому он быстро добегает до мяча и может быстро совершить то или иное действие.

Алькарас - творческий теннисист, который очень силен и с форхенда, и с бэкхенда. Он умеет пробивать справа особой хваткой, держа ракетку прямо. Мало кто так умеет. Карлос может все во всех аспектах», - приводит слова шведа зарубежная пресса.

Напомним, сегодня Алькарас в финале US Open сыграет против норвежца Каспера Рууда. Победитель турнира возглавит мировой рейтинг, сместив с первой строчки россиянина Даниила Медведева.