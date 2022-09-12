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Касаткина выпала за пределы первой десятки рейтинга WTA, Павлюченкова покинула первую сотню

Российские теннисистки слабо выступили на завершившемся US Open.
12 сентября 2022 10:43
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла удержаться в первой десятке мирового рейтинга WTA.

Россиянка с 2895 очками занимает 11-е место. Практически добралась до нее Вероника Кудерметова, поднявшаяся с 18-й на 13-й строчку (2436). На семь позиций улучшили свое положение Людмила Самсонова и Анастасия Потапова (28-я и 45-я).

На девять строчек поднялась Анна Калинская (51-я).

Самое чувствительное падение у олимпийской чемпионки Анастасии Павлюченковой - со 107-го места на 175-е.

источник: WTA
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Касаткина выпала за пределы первой десятки рейтинга WTA, Павлюченкова покинула первую сотню
Российские теннисистки слабо выступили на завершившемся US Open.
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