Касаткина выпала за пределы первой десятки рейтинга WTA, Павлюченкова покинула первую сотню

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла удержаться в первой десятке мирового рейтинга WTA.

Россиянка с 2895 очками занимает 11-е место. Практически добралась до нее Вероника Кудерметова, поднявшаяся с 18-й на 13-й строчку (2436). На семь позиций улучшили свое положение Людмила Самсонова и Анастасия Потапова (28-я и 45-я).

На девять строчек поднялась Анна Калинская (51-я).

Самое чувствительное падение у олимпийской чемпионки Анастасии Павлюченковой - со 107-го места на 175-е.