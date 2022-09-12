Медведев опустился на четвертое место рейтинга ATP, Алькарас стал первой ракеткой мира

АТР обновила рейтинг теннисистов по результатам прошлой недели.

Отметим, что россиянин Даниил Медведев лишился звания первой ракетки мира, переместившись с первого на четвертое место. На прошедшем US Open 26-летний спортсмен дошел до стадии четвертого круга, уступив австралийцу Нику Кирьосу.

Добавим, что на первую строчку рейтинга поднялся победитель Открытого чемпионата США-2022, а именно Карлос Алькарас из Испании. Вторым стал норвежец Каспер Рууд, а тройку лучших замкнул испанец Рафаэль Надаль.

Два представителя России, Андрей Рублев и Карен Хачанов, улучшили свои позиции в рейтинге. Рублев вошел в топ-10, заняв девятую строчку, а Хачанов, вышедший в полуфинал US Open, поднялся с 31-го на 18-е место.