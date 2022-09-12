Рууд надеется, что ему больше не придется играть против испанцев в финалах турниров «Большого Шлема»

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал свое поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале US Open.

«Сегодня я верил в победу больше, чем в матче с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос». Надеюсь, эти два опыта помогут мне. Надеюсь, я не буду опять играть с испанцем в финале третьего турнира «Большого шлема» подряд. Действительно захватывающий матч, Карлос активизировался в третьем сете, и это помогло ему», - приводит слова спортсмена пресс-служба соревнований.

Напомним, в финале турнира 19-летний испанец обыграл норвежца. Встреча продолжалась три часа 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Алькараса.

Таким образом, Карлос стал первой ракеткой мира по итогам турнира, обойдя россиянина Даниила Медведева.

Ранее Рууд в финале «Ролан Гаррос» проиграл другому представителю Испании - Рафаэлю Надалю.