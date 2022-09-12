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Джокович поздравил Алькараса с завоеванием первого титула ТБШ

Испанец победил на Открытом чемпионате США.
12 сентября 2022 22:06

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил испанца Карлоса Алькараса, выигравшего US Open-2022.

«Карлос Алькарас, поздравляю с твоим первым триумфом на турнире «Большого шлема». Потрясающее исполнение», - написал Новак в соцсетях.

В финале турнира 19-летний спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча продолжалась три часа 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу испанца.

Таким образом, Алькарас станет первой ракеткой мира по итогам турнира, обойдя россиянина Даниила Медведева.

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