Джокович поздравил Алькараса с завоеванием первого титула ТБШ

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил испанца Карлоса Алькараса, выигравшего US Open-2022.
«Карлос Алькарас, поздравляю с твоим первым триумфом на турнире «Большого шлема». Потрясающее исполнение», - написал Новак в соцсетях.
В финале турнира 19-летний спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча продолжалась три часа 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу испанца.
Таким образом, Алькарас станет первой ракеткой мира по итогам турнира, обойдя россиянина Даниила Медведева.