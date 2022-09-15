Швентек обратилась к Федереру: Для меня было привилегией наблюдать за вашей карьерой

Польская теннисистка Ига Свентек отреагировала на информацию о том, что бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер завершит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября.

«Я просто хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали, и за все, чем вы занимаетесь для нашего спорта. Для меня было привилегией наблюдать за вашей карьерой», - написала спортсменка в своих соцсетях.

Напомним, что Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Роджер в последний раз он выходил на корт в июле прошлого года. Он принимал участие в Уимблдоне-2021.