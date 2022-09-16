Джокович – Федереру: Ты доказал всему миру, что значит достигать совершенства

Сербский теннисист Новак Джокович оставил пост в соцсети, посвященный швейцарцу Роджеру Федереру. Напомним, 15 сентября известный спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Сложно описать словами все, что мы пережили вместе. За 10 лет произошло многое. Ты доказал всему миру, что значит достигать совершенства и лидировать честно и уравновешенно.

Очень рад, что судьба предоставила мне возможность познакомиться с тобой. Уверен, на этом твоя жизнь не заканчивается. Впереди еще больше интересных событий.

Желаю тебе здоровья, радости и успехов во всем. С нетерпением жду возможности отпраздновать твои достижения и увидеть тебя в Лондоне», – написал Джокович.

Напомним, за всю карьеру Роджер Федерер завоевал 103 титула ATP. Швейцарский теннисист восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз побеждал на Australian Open, пять – на US Open, и один – на «Ролан Гаррос».

К слову, Федерер не выходил на корт с 2021 года. Его последним турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября.