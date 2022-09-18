Синякова победила Рыбакину в финале турнира в Портороже

Чешская теннисистка Катержина Синякова оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале турнира в Портороже. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 82-й ракетки мира.

Синякова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.

На счету Рыбакиной - восемь эйсов, шесть двойных ошибок и реализовано четыре брейк-пойнта из семи.

Отметим, что для Синяковой этот титул WTA стал третьим за карьеру в одиночном разряде.