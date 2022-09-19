Агент Федерера заявил, что никто не сможет превзойти Роджера по величию

Тони Годсик, агент бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера, отреагировал на решение своего клиента завершить карьеру.

«Не будет никого и близко похожего на Роджера. Будут игроки, которые выиграют больше турниров, всегда будет новый первый номер. Но никто никогда не будет иметь такого влияния, как он», - приводит слова Годсика зарубежные СМИ.

Напомним, за всю карьеру Роджер Федерер завоевал 103 титула ATP. Швейцарский теннисист восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз побеждал на Australian Open, пять – на US Open, и один – на «Ролан Гаррос».

К слову, Федерер не выходил на корт с 2021 года. Его последним турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября.