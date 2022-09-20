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Роджер Федерер: Мог бы добиться большего успеха, если бы в юности был профессиональнее

20 сентября 2022 21:40
автор: Александр Поволоцкий

Многократный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, о чем сожалеет по итогам выступлений в мировом туре ATP.

Напомним, что 41-летний теннисист завершит карьеру после Кубка Лэйвера. Турнир пройдет в конце недели в Лондоне.

«Cчитаю, что у меня была идеальная карьера. Мог бы добиться большего успеха, если бы в юности был профессиональнее. Но тогда я мог бы раньше выгореть, потому что все было бы очень серьезно», - цитируют швейцарца зарубежное СМИ.

Напомним, что Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Роджер в последний раз он выходил на корт в июле прошлого года. Он принимал участие в Уимблдоне-2021.

источник: «Советский спорт»
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