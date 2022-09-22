Гасанова уступила Остапенко в матче за выход в четвертьфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Анастасия Гасанова завершила свои выступления на турнире в Сеуле (Южная Корея).

Отметим, что в матче второго круга соревнований 141-я ракетка мира уступила представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 3:6, 7:5, 5:7. Игра продолжалась 2 часа 35 минут.

В прошедшей встрече россиянка шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. У ее соперницы три эйса, 12 двойных ошибок и семь реализованных брейков из 15.

Добавим, что в четвертьфинале Остапенко сыграет с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры.