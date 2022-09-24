Людмила Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Токио

Россиянка Людмила Самсонова пробилась в финал теннисного турнира, проходящего в японском Токио.

Сегодня, 24 сентября, уроженка Мурманской области обыграла китаянку Чжан Шуай. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 30 минут.

За это время россиянка допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и 13 раз подала навылет.

В финальном матче Самсонова может сыграть против россиянки Вероники Кудерметовой. Последней предстоит сыграть за выход в финал с Чжэн Циньвэнь из Китая.