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Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Токио

Таким образом, Людмила Самсонова сыграет с китаянкой Циньвэнь Чжэн.
24 сентября 2022 11:12
автор: Артур Гичунцев

Россиянка Вероника Кудерметова покинула теннисный турнир WTA-500 в Токио (Япония).

Сегодня, 24 сентября, уроженка Казани проиграла в полуфинальном матче Циньвэнь Чжэн из Китая. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), а ее продолжительность составила 3 часа и 2 минуты.

За это время россиянка выполнила 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

Таким образом, в финале соревнований Циньвэнь Чжэн сыграет с другой теннисисткой из России, Людмилой Самсоновой.

источник: «Советский спорт»
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