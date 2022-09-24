Медведев отреагировал на решение Федерера завершить карьеру

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на решение бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера завершить карьеру.

«Трудно представить теннис без этой легенды. Какая удивительная карьера! Когда внимательно смотришь на статистику, цифры, титулы, это похоже на достижение невозможного», - написал Даниил в соцсетях.

Напомним, за всю карьеру Роджер Федерер завоевал 103 титула ATP. Швейцарский теннисист восемь раз выигрывал Уимблдонский турнир, шесть раз побеждал на Australian Open, пять – на US Open, и один – на «Ролан Гаррос».

К слову, Федерер не выходил на корт с 2021 года. Его последним турниром станет Кубок Лэйвера, который пройдет в конце сентября.