Самсонова стала победительницей турнира в Токио, обыграв в финале китаянку Циньвэнь

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь в финальном матче турнира категории WTA-500 в Токио.

Отметим, что 30-я ракетка мира победила свою соперницу со счетом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 7 минут.

В прошедшей встрече россиянка оформила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. У китаянки девять эйсов, шесть двойных и один реализованный брейк из четырех.

Таким образом, Самсонова завоевала свой четвертый трофей в карьере под эгидой WTA. Ранее спортсменка побеждала на соревнованиях в Берлине, Вашингтоне и Кливленде.